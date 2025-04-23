Культура

Сборные экскурсии по музею-квартире псковского архитектора Юрия Спегальского пройдут в майские праздники

В майские праздники пройдут сборные экскурсии по музею-квартире исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства Юрия Спегальского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Академик Дмитрий Лихачев писал: «По своему значению графические реконструкции Ю.П. Спегальского по древнему Пскову равняются тому, что было сделано А. Васнецовым для старой Москвы. Ю.П. Спегальский – поэт древнего Пскова. У него был дар проникновения в жизнь Древней Руси».

В музее-квартире посетители смогут увидеть подлинную обстановку квартиры, рабочие инструменты, чертежи и макеты человека, который восстанавливал Псков.

Когда: 2 и 3 мая (пт, сб) в 15:00. Адрес: Октябрьский проспект, дом 14, кв. 74.

Телефоны для записи: +78112663311 или +78112331169.