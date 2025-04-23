Марку к 80-летию Победы выпустили псковский музей и Почта России

Псковский музей вместе с Почтой России выпустил блок с маркой к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 25 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В почтовое обращение вышел марочный блок, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Церемония его торжественного гашения прошла в экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» Псковского музея-заповедника.
Первыми оттиск штемпеля на марку поставили генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, директор УФПС Псковской области Ольга Беляцкая, заместитель руководителя филиала фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Сергей Логачев и старший научный сотрудник исторического отдела музея Юрий Конов.