Культура

В псковском музее представили книгу о древних грамотах Елеазарова монастыря

Презентация книги старшего научного сотрудника древлехранилища Псковского музея-заповедника Арсения Постникова «Псковские харатейные грамоты Елеазарова монастыря XV века (новые открытия)» состоялась сегодня, 25 апреля, в Псковском музее-заповеднике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Автор представил публике исследование недавно открытых документов, относящихся к эпохе вечевого Пскова и принадлежащих архиву Трехсвятительского Елеазарова монастыря.

Старший научный сотрудник древлехранилища Псковского музея, автор книги Арсений Постников рассказал о новом издании, которое стало продолжением работы по опознанию фондов музея.

«Предлагаемое вниманию сегодня издание является продолжением нашей работы по опознанию фондов древлехранилища псковского музея. То есть это рукописные документы. И эта работа велась уже с 2008 года. Завершилась первая стадия выхода полного обзорного каталога нашего собрания XVI-XVIII веков», — отметил он.

По словам научного сотрудника, именно в дополнение к каталогу издан труд под названием «Псковские харатейные грамоты Елеазарова монастыря XV века. Новые открытия».

«Эта работа посвящена вновь вводимым в научный оборот источникам, обнаруженным мной в 2008 году в составе переплета рукописи начала XVIII века», — добавил он.

Арсений Постников пояснил, что при внимательном рассмотрении обложки картонной нижней крышки было замечено, что в ней содержатся записи от руки документов по архаичному слогу, более древних, чем сама рукопись.

«После того, как удалось внимательнее изучить эту переплетную крышку, выяснилось, что в ней содержится на восемь склеенных между собой листах 21 старинная грамота. То есть это тексты, грамоты XII века в списках 1732 года», — рассказал он.

После реставрационных работ, осуществленных в 2015 году, удалось полностью расшифровать эти тексты и провести исследование их содержания. «Выяснилось, что это вотчинный архив, древнейшая часть актов Елизаровского Трехсвятительского монастыря», — отметил Арсений Постников.

Он также добавил, что из 21 грамоты 18 вновь обнаружены и не были известны ранее. «Что подтверждает их подлинность в очередной раз. Всего таких грамот достаточно малое число известно. И вот теперь в дополнение к уже изысканным раньше и известным грамотам вводится в научный оборот новый», — подчеркнул автор.

«Их тексты проливают свет на историю вечевого Пскова, на то, как развивались земельные отношения в XV веке между частными владельцами угодий, жертвователями в этот монастырь, то есть вкладах на помин душ своих земельных угодий. Это очень интересный материал, и выясняются многие новые имена», — заключил Арсений Постников.

Сотрудник музея отметил, что новые грамоты эпохи вечевого Пскова являются ценным источником для изучения древней псковской письменности, старинной топографии Псковской земли, церковной истории и монастырского землевладения.

«Действительно, замечательное событие на Светлой седмице. Вы знаете, я достаточно долго работаю в музее и каждый раз не перестаю удивляться, какое же это удивительно благословенное место. И в музее происходят невероятные события и удивительные открытия. Ну, казалось бы, фонды лежат достаточно давно, но вот каждый раз, когда это происходит, я это воспринимаю как своеобразное музейное чудо. Данное событие долгожданное для нас, и я счастлива, что это наконец произошло. Я хочу сказать, что к тому открытию, которое сделал Арсений Борисович, было приковано внимание специалистов давно. И было очень много желающих, что называется, встать поближе к этому открытию. Открытие сделано сотрудником псковского музея, нашего замечательного древлехранилища, и мы этим гордимся», — сказала директор музея Наталья Мельникова.

По словам автора, книга предназначена для историков и филологов, краеведов и археологов, палеографов и музейных работников. Подготовленное издание может быть особенно полезно тем, кто занимается изучением истории Псковской земли и русского языка XV века, а также для всех любителей русских древностей.

В рамках презентации Арсений Постников подарил экземпляры книги всем причастным к ее выпуску. Также книга будет подарена всем главным библиотекам Пскова, архивным собраниям.