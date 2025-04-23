Культура

Курсанты одержали победу в конкурсе чтецов «Богатырская застава» в Пскове

В Псковской историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва состоялся конкурс чтецов «Богатырская застава» среди студентов, курсантов и школьников города Пскова, посвященный памяти выдающегося полководца и государственного деятеля Александра Невского, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала университета ФСИН России.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского филиала университета ФСИН России

По итогам конкурса курсант Псковского филиала университета Ирина Крольман одержала победу в номинации «Стихи собственного сочинения» со стихотворением «Под знаменем Невского».

В номинации «Стихотворение о защитниках Средневековой Руси» победу разделили курсанты Любовь Ардашова и Патриция Дёмина, выступив с поэтическими произведениями о героизме и самоотверженности воинов, стоявших на страже родной земли.

Любовь Ардашова стала лучшей также в номинации «Стихотворение об Александре Невском», передав образ мудрого правителя и защитника Руси.

В номинации «Стихотворения о современных событиях, содержащие отсылки на имя или слова Александра Невского», победу одержал Виталий Соколов.

Победители и призеры конкурса были награждены дипломами Псковского воинского храма святого князя Александра Невского, выступившего организатором творческого мероприятия.