Культура

Экскурсия «Загляни в глаза» пройдёт в картинной галерее Псковского музея

Интерактивная экскурсия «Загляни в глаза» пройдет дважды в картинной галерее Псковского музея-заповедника на майских праздниках. Участники смогут погрузиться в историю развития портретов, а также выполнить задания на внимательность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Портрет двигался от парсун XVIII века через классицизм, романтизм, реализм, модерн, авангард и соцреализм к нашим временам. Меняются выражения лиц, позы, фоны, социальное происхождение изображаемых и сами техники живописания. Но всегда на портрете центром остается человек, его фигура, черты, глаза.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В завершение масштабного разговора специалисты проведут интересное задание на память и внимательность.

Экскурсии пройдут 1 и 3 мая. Начал в 15:00 в картинной галерее Псковского музея на улице Некрасова 7. Для участия необходима предварительная запись по номеру телефона +78112663311.