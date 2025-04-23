Культура

Певица из Невеля стала финалистом Всероссийской народной премии «На благо мира»

Певица из Невеля Елена Белая, руководитель музыкальной группы «Белые крылья», стала финалистом Всероссийской народной премии «На благо мира», которая проходит в Москве. Премия в области музыки, литературы, театра и кино была учреждена народной артисткой РСФСР Валентиной Толкуновой. Об этом сообщили в сообществе музыкальной группы ВКонтакте «Белые крылья».

Фото здесь и далее: «Белые крылья»/ сообщество ВКонтакте

Группа исполнила песню «В Рождество», автором музыки и слов которой является Елена Белая. Авторская композиция вошла в Топ-5 лучших работ конкурса.

Премия «На благо мира» вручается ежегодно «за доброту и нравственность в искусстве».

Напомним, что в финал певица прошла благодаря голосованию.