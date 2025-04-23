Псковский музей-заповедник назвал объекты, которые можно посетить 28 апреля

Часть объектов Псковского музея-заповедника закрыта на выходной 28 апреля. Какие объекты доступны для посещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.
Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника
В этот день псковичи могут посетить:
- Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки: «Приказная палата – административный центр Псковской земли», «Ратная доблесть эпох», «Образы Мелетовской стенописи»;
- Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»;
- Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами;
- Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
- Покровскую башню.
28 апреля выходной день на следующих объектах Псковского музея-заповедника:
- Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
- Главное здание Псковского музея-заповедника;
- Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
- Поганкины палаты;
- Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
- Музей-квартира В.И. Ленина;
- Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
- Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
- Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
- Музей истории города Печоры.