Культура

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни пройдет в Псковской области

Всероссийский фестиваль фронтовой поэзии и песни «А музы не молчат!», посвященный творчеству поэтов-фронтовиков — от Великой Отечественной войны до специальной военной операции — пройдет в Псковской области 2–3 мая. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области.

Фестиваль вырос из одноименного праздника фронтовой поэзии, который сорок лет ежегодно проводится в деревне Борки Великолукского района. Идея проведения праздника принадлежит знаменитому русскому советскому писателю Ивану Васильеву — лауреату Ленинской и Государственной премий, одному из наиболее ярких представителей деревенской прозы.

Почетные гости 41-го фестиваля этого года: поэт, писатель, публицист, член Союза писателей России и ЛНР, член Российского военно-исторического общества, председатель отборочного Жюри Премии им. С. А. Есенина «О Русь, взмахни крылами», лауреат многих литературных и музыкальных премий (г. Москва) Дмитрий Дарин; заслуженный артист России, почетный работник культуры города Москвы, член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, член Союза писателей России, заместитель художественного руководителя театра Содружество актеров Таганки (г. Москва) Владимир Завикторин.

В программе первого дня фестиваля - торжественная церемония открытия, круглый стол с участием литературоведов/поэтов из разных регионов на тему «Фронтовая поэзия как часть победной истории России», а также финал конкурса чтецов «Победное Слово над Ловатью» в Великих Луках. Специальная гостья мероприятия — двенадцатилетняя пианистка, композитор Ольга-Регина Сафронова из Лисичанска (Луганская Народная Республика). В мероприятии также примут участие писатели из города Краснодона ЛНР Людмила Гонтарева и Александр Сигида, драматург из Луганска Светлана Тишкина.

3 мая в деревне Борки Великолукского района в рамках второго дня фестиваля состоится шествие «Бессмертный полк русской поэзии» и памятные мероприятия у памятника «Скорбящая». Литературно-поэтическая программа состоится с участием поэтов из Беларуси, ЛРН, Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Пскова, Великих Лук.

В концертной программе примут участие солистка культурного центра имени А. И. Фатьянова, лауреат международных конкурсов, обладатель титула «Гордость Романсиады» Ольга Голицына (г. Москва), пианист-виртуоз, главный концертмейстер вокальной школы «Canta» Константин Одегов (г. Москва), лауреат международных конкурсов Никита Каяцкий (г. Москва), внук известного композитора Бориса Мокроусова — Максим Мокроусов.

Также запланирована работа интерактивных площадок: «Партизанская стоянка» (Невельский музей истории и МБУ «Лидер»), Поисковая поляна (Борковский музей), Народный музей (А музы не молчали…» (г. Санкт-Петербург) и полевая кухня «Фронтовая каша».

Фестиваль проводится комитетом по культуре Псковской области, администрацией Великолукского района, литературно-художественным музеем имени писателя И. А. Васильева, информационно-культурным центром Великолукского района при поддержке администрации города Великие Луки, комитета культуры города Великие Луки, Союза писателей России, Общероссийской организации «Офицеры России», Фонда «Защитники Отечества» и ряда других общественных организаций.