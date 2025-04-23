Культура

Книжную выставку «Этот день мы приближали как могли…» покажут в Пскове

Книжную выставку «Этот день мы приближали как могли…» проведут в Центральной городской библиотеке Пскова, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: Центральная городская библиотека

В праздничной обновляемой экспозиции представлено 80 изданий, посвященных Победе советского народа в Великой Отечественной войне: художественные произведения, мемуары, исторические исследования, книги-реконструкции событий, живописные и фотоальбомы из фондов библиотеки.

Большую книжную выставку дополняет выставка историко-документальная – «День в памяти: хроника Победы в печати». «Здесь вы найдете сборники по искусству агитплаката в годы войны, издания, посвященные работе известных советских писателей в качестве военных корреспондентов, копии передовиц газет, вышедших в дни празднования полного разгрома гитлеровской Германии и Победы в Великой Отечественной войне», - рассказали в библиотеке.

Выставки «Этот день мы приближали как могли…» и «День в памяти: хроника Победы в печати» будут работать до 15 мая, по адресу: город Псков, улица Конная, 6