Культура

Встречу с «Её Величеством…» подготовили в Пушкинском заповеднике

Поистине «королевскому» музыкальному жанру будет посвящён концерт в Государственном музее-заповеднике А..С. Пушкина «Михайловское». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, предстоящий камерный вечер назвали «Её Величество ария». В его программу включили лучшие образцы оперной музыки, созданные такими мастерами XVII–XIX столетий, ка Генри Пёрселл, Георг Гендель, Вольфганг Амадей Моцарт, Жорж Бизе и далее — до пьес Петра Чайковского, Рихарда Вагнера, Николая Римского-Корсакова.

Николай Предеин. Из репродукций к «Пиру во время чумы» А.С. Пушкина. Из фондов «Михайловского»

Перед гостями музея выступят псковские музыканты Эдуард Банько (тенор), Вера Обухова (сопрано), Александр Разумов (фортепиано).

Как и большая часть камерных концертов, встреча с «Её Величеством арией» состоится в мемориальной усадьбе «Тригорское», в «Зелёной гостиной» господского дома Осиповых и Вульфов, конкретизировали в музее. Концерт назначен на 3 мая. Начнут его в 16.00.

В музее напомнили, что гостиная мемориального дома может вместить в себя не более сорока слушателей, поэтому меломанов, которые наверняка хотели бы попасть завтра на концерт, просят заранее сообщить об этом сотрудникам службы музейной, экскурсионной и методической работы (экскурсионного бюро) Пушкинского заповедника и забронировать место в зале.