Фотовыставка главного редактора газеты «КурьерЪ» откроется 7 мая в Пскове

Историко-краеведческая библиотека Пскова приглашает 7 мая на открытие выставки фотографий «День Победы. Мои земляки!», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова.
Фото: Централизованная библиотечная система Пскова
Представит выставку автор - псковский журналист и фотокорреспондент, главный редактор газеты «КурьерЪ» Олег Константинов.
Выставка откроется в 17.00 по адресу: Пскова, площадь Ленина, дом 3 (здание бывшего кинотеатра «Октябрь», в арт-пространстве на втором этаже).