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Культура

Выставка «Секреты изборского чая» открылась в Изборске

07.05.2025 20:20|ПсковКомментариев: 0

Выставка «Секреты изборского чая» открылась в музее-заповеднике «Изборск», сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении. 

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

Выставка знакомит посетителей с растениями, которые входят в рецепт приготовления ароматного чая, который подают в музейном кафе «Блинная». В составе «эликсира здоровья» – лекарственные растения, которые вручную собирают в окрестностях Изборска и сушат, развесив у горячей русской печи или под потолком. Такой старинный способ сушки сохраняет все целебные свойства растений, их изысканный травяной запах.

«Изборский чай – это открытые для тёплого общения сердца, душевный комфорт и гостеприимство», - поделились в музее.

Выставка работает на веранде  музейного кафе «Блинная», улица Московская, 10.

 

Источник: Псковская Лента Новостей
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