Культура

Первые утята появились на свет в «Михайловском»

Сотруднику Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Алексею Михайлову удалось заметить и сфотографировать утят кряквы, появившихся на свет на заповедной территории, видимо, буквально вчера или позавчера.

Фотографии «представителей нового поколения», отправившихся с мамой-уткой на прогулку по Сороти около старинного городища Савкина горка, удачливый фотоохотник разместил на своей странице в социальной сети.

Семейка кряквы на прогулке по Сороти. Фото: Алексей Михайлов

Кроме того, итогом очередной прогулки Алексея Михайлова с фотоаппаратом стали кадры-портреты жёлтой трясогузки (её ещё называют плиской), серой и белой цапель, одиноко гуляющего аиста, задумчивого бобра, молодой лисицы, заметившей фотографа и насторожившейся.

В «Михайловском» отметили, что насельников мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей — как животных-птиц, так и растения — можно считать одной из самых ценных музейных «коллекций», хотя в фондовых документах они, конечно, не значатся. Таких же птиц, те же цветы и деревья видел и Пушкин, приезжавший сюда в ссылку, а потом по доброй воле, из сердечной привязанности. Об этом всегда напоминают своим слушателям экскурсоводы, сопровождая гостей в прогулках по старинным усадебным паркам или просто акцентируя их внимание на том или ином виде, открывающемся из окна.