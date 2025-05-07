Культура

Почти 60 воинов РККА было поднято за время «Вахты Памяти» в себежской деревне Малахи

Торжественное закрытие «Вахты Памяти» состоялось 7 мая недалеко от поселка Идрица, в деревне Малахи Себежского района. За время «Вахты Памяти» было поднято 56 воинов РККА, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделение ООД «Поисковое движение России».

Фото здесь и далее: Псковское региональное отделение ООД «Поисковое движение России»

Как отметили в отделении, в экспедиции приняли участие более 200 поисковиков из 22 отрядов Псковской области, Первоуральска, Беларуси (Полоцка и Минска), Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Башкирии.

За время «Вахты Памяти» один боец был обнаружен с именной вещью — ложкой. Еще один боец — с прочитанным смертным медальоном. Личность второго бойца установлена: Григорий Фомичёв (1915 года рождения), уроженец Московской области, Истринского района, деревни Воскресенск.

«Все найденные бойцы были с почестями захоронены на братском воинском кладбище в деревне Старицы 8 мая, в деньПамяти и Скорби. На захоронении присутствовал глава Себежского района Леонид Курсенков, который отдал дань памяти павшим», - отметили в отделнии.

К мемориалу был доставлен «Огонь памяти» — лампа с частицами Вечного огня, взятого от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Его к месту церемонии лично привез Руководитель регионального исполкома «Народного фронта» и зампредседателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко.

В отделении подчеркнули, что впервые за время проведения «Вахты Памяти» поисковиками были обнаружены останки мирных жителей и детей на месте массового уничтожения фашистскими оккупантами. Найденные останки переданы в работу Следственному комитету.

«На протяжении всей "Вахты Памяти" с поисковиками работал режиссер-документалист, член Союза журналистов и член Союза кинематографистов России Вадим Шолохов. Он готовит документальный фильм о Поисковом движении России и прибыл с этой целью из инновационного культурного центра Свердловской области Уральского федерального округа», - заключили в региональном отделении «Поисковое движение России».