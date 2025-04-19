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Общество

От весны до весны: в Псковской области стартовала «Вахта памяти»

21.04.2025 15:02|ПсковКомментариев: 0

19 апреля в Псковской области стартовала «Вахта памяти», которую ежегодно организует межрегиональное поисковое объединение «Псковский рубеж». На этот раз традиционное мероприятие проходит на территории сразу двух муниципальных округов - Невельского и Бежаницкого. Местные отряды уже приступили к работам, в ближайшие дни ожидается прибытие гостей из других регионов.

С чем связано расширение зоны поисковой деятельности, и по какому принципу выбирают место расположения лагеря? Как устроен быт поисковиков в полях, и чем они занимаются в межвахтовый период? Как жители региона могут прикоснуться к истории и почтить память бойцов? Об этом и многом другом Псковской Ленте Новостей рассказал руководитель объединения Кирилл Шляц.

 

О расположении и бытовых условиях

- В этом году «Вахта Памяти» проходит в традиционные даты - с 19 апреля по 5 мая. Но теперь вы планируете работать не только на территории Невельского муниципального округа, как было ранее, но и в Бежаницком. С чем это связано?

- В этом году впервые было принято решение провести «Вахту памяти» на территории Бежаницкого муниципального округа, ранее масштабные работы в подобном формате там не проводились. В состав объединения «Псковский рубеж» входит поисковый отряд «Бежаницкий». Отряд молодой, но ребята уже имеют определенный опыт поисковых работ, эксгумации останков, восстановления имен, они наработали неплохую базу по событиям июля 1941 года, которые происходили в районе станции Сущево, деревень Лющик и Сменово, именно там мы планируем нашу работу в этом году. Хочется верить, что соберется большое количество поисковиков с огромным опытом, и все вместе они смогут показать хорошие результаты по поиску солдат, и экспедиция окажется удачной. Риски, конечно, есть, потому что «Вахт» на данной территории никогда не было, к тому же, местность непростая: в основном, болотистая, заросшие поля, глина, суглинок, песка практически нет. Но нам это, по сути, привычно, в Невельском районе по сорок первому году по такой местности работаем. Параллельно «Вахта памяти» пройдет в Невельском районе. Дело в том, что наши коллеги из Пермского края, Удмуртии и Башкортостана настолько прикипели к этим местам, что не готовы пока куда-то переместиться, хотят работать по своим землякам, по 112-й, 170-й и 98-й стрелковым дивизиям, которые воевали под Невелем в 1941-м году. Мы не могли ребятам отказать. Поэтому в плане работ на 2025 год «Вахта памяти» указана в двух районах, ребята будут работать и там, и там. Мы, как организаторы, будем «делиться», организовывать и координировать работу двух лагерей. Надеюсь, всё получится. Может быть, менее качественно в плане быта и подготовки, но я уверен, что не менее качественно в плане поисковых работ.

- В организационном плане «разрываться» на два района явно будет непросто.

- Да, конечно, будет сложно. Мой личный план, к примеру, на эту неделю: завтра в Невель, потом в Псков, оттуда в Бежаницы. У многих моих коллег то же самое. Да, будем где-то разрываться, действовать согласно оперативной обстановке.

- Лагерь в Невельском округе остаётся на прежнем месте? Как обустраиваете новый, в Бежаницком? Какие бытовые условия будут обеспечены для участников?

- В предыдущие годы лагерь в Невельском районе мы ставили в разных местах, но район поиска остаётся один и тот же — в районе деревни Бегуново, где в июле 1941-го года бойцы уральских дивизий пытались прорваться из окружения и понесли большие потери. На этот раз будем стоять возле деревни Пыги во чистом полюшке, так сказать. Условия стандартные: ребята ставят палатки, раскладушки, спальные мешки, полевые бани. Питьевую воду подвозим самостоятельно, набираем в городском водопроводе, техническую воду добываем в естественных водоемах. Питание на «Вахте памяти» обычно организовано по такому принципу: в лагере есть график дежурства и время приема пищи. Дежурный к нужному времени готовит, к пример, обед, пришла группа в час дня, пообедали, потом готовит ужин — то же самое, пришли, съели. Продукты из магазина - консервы, хлебобулочные изделия, крупы, овощи и так далее. Обычные условия, всё как всегда.

- Как определяете место, где разбить лагерь?

- При выборе местоположения мы всегда опираемся на состояние дороги, желательно, чтобы в лагерь могли въехать легковые автомобили, как минимум, «паркетники» и внедорожники. Это важно, поскольку ребята группами выезжают на поиски, ездят в магазин и так далее. Многие приезжают на «Вахту» издалека, и не у всех есть возможность приехать на УАЗике — это сложно технически, физически и морально. Поэтому подбираем такое место, чтобы и поисковые работы были в шаговой доступности, можно было выйти из лагеря и начать работать сразу же, не перемещаться на несколько сотен метров или километров. Исходя из этого выбрано местоположение лагерей и в Бежаницком, и в Невельском муниципальных округах. Ну и, естественно, необходимо наличие технической воды поблизости. Что касается связи, она вторична для нас. Да, мы заранее проверяем и предупреждаем участников, чтобы они были готовы и знали, какую сим-карту можно с собой взять, понимали, у кого будет связь, интернет, либо это нужно будет искать в другом месте.

- Сколько участников планируете принять в двух лагерях? Из каких муниципалитетов Псковской области приедут поисковики, из каких регионов ждёте гостей?

- Приедут представители Пермского края, Республики Удмуртия, Республики Башкортостан, Москвы и Московской области, Кировской области. Псковскую область представят отряды из Пскова, Невельского, Бежаницкого, Новоржевского, Пушкиногорского, Локнянского округов, возможно, будут ещё участники. По количественному составу ожидается порядка 100-110 человек, по пятьдесят в каждом лагере. В Бежаницком, может, будет чуть больше. Но, как обычно, все не могут одновременно приехать на две недели, присутствовать с 19 апреля по 5 мая. Кто-то приезжает на неделю, кто-то на выходные, кто-то на пять дней, всегда по-разному.

О работе в полях и не только

- Поисковая работа ведется не только во время «Вахт памяти». В каких районах в этом году были организованы поиски и с каким успехом?

- Да, совершенно верно. Мы работаем не только в рамках «Вахты памяти», но и в так называемый «межвахтовый» период, у поисковиков календарный год от весны до весны. В течение года поисковые работы не останавливаются, особенно с учетом мягких зим последних лет. Да, зимой они затухают и становятся менее активными, но все равно продолжаются. Результаты имеются. В марте вблизи новоржевской деревни Шестово были подняты останки бойца с медалью «За отвагу», имя установлено. Это уроженец Суражского района Витебской области Белоруссии, красноармеец Роман Иванович Козаков 1907 года рождения. Сейчас мы решаем организационные вопросы по передаче останков администрации района, в котором он родился, параллельно идет поиск родственников. Белорусская сторона уже заявила о готовности принять останки и со всеми необходимыми воинскими почестями перезахоронить бойца на его Родине и продолжать поиск родственников. Последнее время мы также активно работали в Невельском округе, там в межвахтовый период были обнаружены и эксгумированы останки четырнадцати бойцов. Также работы велись в Бежаницком округе. Они не прерываются круглый год и зачастую бывает так, что межвахтовый период более результативный, чем период «Вахты», это нормально.

- На какой стадии поиск родственников бойца с медалью «За отвагу», останки которого подняли в Новоржевском районе?

- Установлено, что у него были два родных брата и сестра, соответственно, высоки шансы, что остались живы племянники, племянницы, что есть развитие семейной ветви по этим линиям. Мы передали всю найденную информацию белорусам, они активно сейчас работают, ребята опытные, въедливые: если есть родственники, то они их обязательно найдут. Поэтому сейчас просто ожидаем, пока они сделают своё дело, и готовим передачу останков.

- Какой еще работой занимаются поисковики в течение года?

- Как известно, поисковая работа — это не только перекапывание земли лопатой, это очень многогранная стезя. Есть стандартная выездная работа: проводим лекции, встречаемся с детьми разных возрастов, представителями различных молодежных организаций. Много времени уделяем работе с интернет-ресурсами по поиску мест гибели и захоронения бойцов по просьбе их родственников. К нам часто обращаются с таким запросом, пик активности вторая половина зимы и весна. Ближе к праздникам люди хотят больше узнать, пойти с портретом своего героя на «Бессмертный полк» (в любом формате, будь то онлайн или офлайн) не просто с фотографией, а с историей, которая у них будет в голове, в душе и сердце. Это история должна быть подкреплена какой-то информацией. С учётом многолетнего опыта мы зачастую можем в течение нескольких часов или дней пополнить семейный архив той информацией, которую люди искали годами. Это делается, в том числе, благодаря нашей незримой совместной работе с теми, кто эту информацию оцифровывает и выкладывает в общедоступные источники, спасибо им большое. Мы, сидя дома за компьютером, можем этими источниками пользоваться и узнавать информацию из архивов, в том числе Минобороны, куда просто так не попадёшь, после чего передаём эти сведения родственникам бойцов.

- «Псковский рубеж» также организует выставки находок, какие артефакты там экспонируются? Для кого в первую очередь проводятся подобные мероприятия?

- Да, выставочной работой мы тоже занимаемся, это важное направление. В первую очередь, в части работы с молодежью. Мы для себя выбрали формат передвижных выставок, у нас таких две. Наша большая гордость - «Музей в чемодане», совместный проект нашего поискового объединения с музеем истории Невеля. В этом году выставка уже пополнилась двумя ящиками, сейчас доделывают третий. Таким образом, у нас получилось семь выставочных ящиков, имеющих каждый свою направленность и тематику. Плюс передвижная поисковая «песочница», где каждый желающий может попробовать себя в роли поисковика. Такая маленькая импровизация пришлась жителям региона по вкусу и путешествует вместе с «Музеем в чемодане». Посещаем с ними школы, колледжи, музеи, городские мероприятия. Вторая выездная выставка, не менее значимая, красивая и насыщенная экспонатами, базируется в «небоевом» регионе, где не было войны, но из которого ушло воевать огромное количество людей, - в республике Башкортостан, город Стерлитамак. Там тоже нет семьи, которой не коснулась бы война. Ребята регулярно посещают с выставкой в ящиках городские и республиканские мероприятия, их активно приглашают в различные учреждения. Экспозиция всегда имеет успех, возле нее всегда толпа народа, людям интересно посмотреть, почитать, послушать, прикоснуться руками к той истории, которая стала частью жизни их отцов, дедов, прадедов. Наши выставки постоянно пополняются, всегда стараемся самые интересные найденные нами артефакты пускать в дело. Нашли что-то в хорошем состоянии, необычное, интересное - сразу, буквально на поле возле ямы обсуждаем, куда определить, куда передать, где этого нет, где это будет лучше смотреться - в невельском музее на стационарной выставке, в передвижной или в Башкирии, или в какую-то школу отдать. Всё лучшее детям, как говорится. Мобильность выставок позволяет проводить их в любое время в любом месте. Мы же прекрасно понимаем, что передвижение детей - история дорогостоящая, сложная в организации. Гораздо проще загрузить одну-две машины ящиками и привезти их в школу, где несколько классов, несколько сотен детей смогут ознакомиться с выставкой. Музей едет к вам - это не пустые слова. Мы пришли к тому, что проще привезти музей в данном формате к зрителям, чем зрителей в музей.

- К юбилею Победы что-то особенное планируете? Участие в мероприятиях или их организация, приведение в порядок мемориалов и так далее?

- Год 80-летия Победы действительно особенный, торжественный, это юбилей. Мы рады, что власти всех уровней, и муниципальные, и региональные, и республиканские, и федеральные в эти дни активно проводят различные мероприятия, массовую, серьезную работу. Но для нас каждый День Победы важный и трепетный. Мы каждый год работаем, выкладываемся. Рады бы сделать больше, но не всегда есть для этого возможности - временные, ресурсы, люди и так далее. Ничего сверхъестественного в этом году мы не готовим, работаем в рамках того, что делаем всегда. У нас есть подшефные воинские захоронения, каждый год мы организуем там уборку, по необходимости красим, что-то ремонтируем. Всегда по возможности участвуем в массовых мероприятиях, в том числе с выездными выставками.

- Что вы могли бы пожелать всем жителям региона, как внести свой посильный вклад в сохранение памяти?

- Хочется напомнить о том, что наши деды, прадеды, для кого-то уже прапрадеды воевали, погибали, переносили страдания и мучения, физические и моральные, для того, чтобы мы жили в мире. А мир на Земле - это в первую очередь добро, любовь, взаимовыручка, взаимопонимание. Поэтому я считаю, что самой лучшей данью памяти и благодарности павшим воинам и ныне живущим ветеранам будет именно такой образ жизни: когда мы будем добрее друг к другу, внимательнее, будем стараться помогать, любить друг друга, больше радоваться, улыбаться. Нужно быть открытыми этому миру, желать другу счастья и стремиться к нему.

- Кирилл, спасибо большое за уделённое нам время и вашу непростую, но очень важную для каждого из нас работу. Желаем, чтобы удача сопутствовала вам в любом поисковом сезоне, пускай ваша деятельность и впредь будет такой плодотворной.

Беседовала Ульяна Лаблюк, фото автора и объединения «Псковский рубеж»

Источник: Псковская Лента Новостей
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