Культура

Ретро-фестиваль «Великий май, победный май» прошел в Пскове. ФОТО

На открытой площадке Усадьбы Беклешова в Пскове (улица Георгиевская, 4) прошел ретро-фестиваль «Великий май, победный май», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Псковской Ленте Новостей в молодёжной организации «Вечевой Орден».

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

В программу фестиваля вошли интерактивные площадки патриотического проекта «Чтобы помнили», на которых все желающие смогли сложить фронтовой треугольник в пункте полевой почты, посмотреть диафильмы, поиграть в настольные игры XX века, забрать на память номер газеты «Псковская правда» за 9 мая 1945 года. На площадке Псковского музея радио гости смогли познакомиться с довоенными музыкальными пластинками и записями, увидеть патефон, радиоприёмник и макет уличного громкоговорителя, сообщавшего сводки с фронта. Представители казачьего клуб «Рысь» показали приёмы фланкировки – виртуозного владения казачьей шашкой.

Участники клуба не очень анонимных поэтов и резиденты Псковского рок-клуба прочли стихотворения и исполнили песни о Великой Отечественной войне.

Мероприятие проводится при поддержке администрации города Пскова, Псковского музея радио, Псковского рок-клуба, молодёжного сообщества «Клуб не очень анонимных поэтов» и Псковского казачьего клуба «Рысь».