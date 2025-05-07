Культура

«Песни весны, песни Победы» прозвучали в Пскове. ФОТО

Заслуженная артистка России Наталья Александрова исполнила для псковичей «Песни весны, песни Победы», мелодии под гитару, и другие знакомые и близкие сердцу песни 10 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Марина Игнатьева / ПЛН

Площадкой проведения концерта стала белокаменная Приказная палата – единственная сохранившаяся в Пскове административная постройка XVII века.

Голос Натальи Александровой и композиции в ее исполнении позволили псковичам и гостям города проникнуться чувствами, которые испытал народ Советского Союза, когда долгая война все-таки окончилась.