Культура

Новую ботаническую игру разработали в «Михайловском»

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское», разработали новую познавательно-развивающую игру «…Под мирным кровом / Старейшин сада вековых». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в «Михайловском», авторы игры — Анна Банько и Наталья Иванова, сотрудники музейного отдела сохранения некрополя Ганнибалов — Пушкиных и объектов культурного наследия.

Н.В. Трубина. Осенняя веранда (2001). Из фондов «Михайловского».

Планируется, что новая игра станет одним из элементов образовательных занятий с применением активных технологий, какие активно практикуют в музее для работы, например, со школьниками или разновозрастными семейными группами. Забава включает в себя более десяти блоков, которые ведущий программу, посвящённую растительному миру псковских пушкинских мест, сможет включать в занятие по своему усмотрению. Так, играющим, например, предложат определить, Пушкину или какому-либо другому русскому поэту принадлежат те или иные стихотворные строки о цветах и деревьях; соединить слова в устойчивых словосочетаниях, так или иначе связанных с растительными элементами в мемориальных усадьбах Пушкинского заповедника («Дуб уединенный», «Берёза-седло», etc.); разгадать ребусы, в которых зашифрованы названия растений и так далее.

Первыми, на ком была апробирована новая игра, стали гости музея — ботаники, садовники, ландшафтные архитекторы. В целом они весьма положительно оценили работу музейщиков, а авторы разработки, в свою очередь, с благодарностью приняли замечания и предложения специалистов по усовершенствованию своей задумки.