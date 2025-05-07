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Культура

Главное здание Псковского музея-заповедника и Поганкины палаты закрыты на выходной 12 мая

12.05.2025 11:38|ПсковКомментариев: 0

Несколько объектов Псковского музея-заповедника закрыты на выходной 12 мая, сообщили в пресс-службе учреждения. 

 

Фото: Псковский музей-заповедник

Выходной день проходит на следующих объектах Псковского музея-заповедника:

  • Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря;
  • Главное здание Псковского музея-заповедника;
  • Картинная галерея Псковского музея-заповедника;
  • Поганкины палаты;
  • Мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского;
  • Музей-квартира В.И. Ленина;
  • Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова;
  • Музей-усадьба М.П. Мусоргского;
  • Музей-усадьба С.В. Ковалевской;
  • Музей истории города Печоры. 

 Но в этот день можно посетить:

  • Ансамбль Псковского кремля и его экспозиции и выставки;
  • Двор Постникова, где гостей ждут тематические выставки, в том числе и «Картины изменчивого мира. «Эпоха Эдо» в России и Пскове», «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков»;
  • Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) с выставкой «Кто в доме хозяин» и мастер-классами; 
  • Варлаамовский угол с экспозицией «Лев против орла»;
  • Покровскую башню. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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