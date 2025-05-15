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Культура

Николай Рерих и Печорский край

15.05.2025 11:13|ПсковКомментариев: 0

Имя художника Николая Рериха (1874-1947) известно во многих странах. Он прожил долгую и интересную жизнь, жил во многих странах, и дольше всего в России и Индии. Его художественное наследие огромно и насчитывает более семи тысяч картин, из них две тысячи находится в России. Две работы Николая Рериха находятся в Краеведческом музее города Печоры - они были подарены Музею архимандритом Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря Алипием (Вороновым) в 1974 году.

 

Николай Рерих окончил Санкт-Петербургскую Императорскую академию художеств. Его дипломную работу «Гонец. Восстал род на род» прямо с выставки приобрел Павел Третьяков для Третьяковской галереи.

С 1894-1902 годах Рерих много ездил по историческим местам России. Определяющим событием для Николая Рериха стал 1900 год, принесший много событий и перемен.

На всемирной выставке в Париже был открыт большой художественный отдел, где была представлена и работа Рериха «Сходятся старцы».

Осенью 1900 года он едет учиться в Париж - у Рериха начинается период поиска своего пути в искусстве. Определилась тема, которую Николай Рерих воплотил в творчестве в последующие годы, известная как «русский период».

Тема русской истории, древние сказания, церковная и монастырская архитектура давали ему в последующие годы темы для творчества.

В 1903 - 1904 годах Николай Рерих  вместе с женой Еленой, урождённой Шапошниковой (мать Елены принадлежала к древнему дворянскому роду Голенищевых-Кутузовых - была двоюродной правнучкой полководца Михаила Кутузова), совершили большое путешествие по древнерусским городам. Они побывали в более чем сорока исторических городах, известных памятниками старины.

Елена Шапошникова

Целью этой поездки было изучение корней русской культуры. Они посетили Кострому, Ярославль, Новгород, Псков, Изборск, Печоры. Результатом поездки стала большая серия рисунков, коллекция фотографий, часть которых вошла в фундаментальный труд Игоря Грабаря «История русского искусства». Интересно, что из работ Рериха о Печорском крае выяснилось, что в 1903 году он посетил лишь его часть, - Печоры, Изборск с окрестными погостами в Малах, Сенно и Изборско-Мальскую долину. Особое внимание Рерих обратил и на удивительные по красоте пейзажи. Фрагменты изборских пейзажей он воспроизводил во многих своих полотнах. В 1916 году он напишет «Берег» - это прекрасный реальный пейзаж Труворова городища и озера в Изборске. Эта поездка оказалась очень успешной. Он интересовался также старинной одеждой и бытом народа. Особенное впечатление на Рериха произвело посещение Псково-Печерского монастыря. Он писал, что «можно долго прожить в этом месте, и все будет хотеться еще раз пройтись по двору, окруженному старинными пузатыми зданиями, красного и белого цвета, захочется пройти закоулком между ризницей и старой звонницей».

Н. Рерих Изборская крепость с монахами. Спуск к озеру. 1922

Незабываемые впечатления оставили пейзажи Изборска, местные легенды о князе Труворе и Труворовом городище. Безусловно, ему показали место на берегу озера, где тысячу лет назад причалили ладьи легендарного князя. Каменный крест на могиле князя он запечатлел на картине «Труворов крест» (1903). Интересно, что во многих работах Рерих произвольно соединял в одно произведение фрагменты и целые части разных построек, и даже из разных мест. Так, в одной его картине могут соединяться и существовать фрагменты разных церквей, звонниц, старинных ворот и крылец, куполов церквей.

Эти своеобразно воедино соединенные элементы создают другие реальности и при внимательном рассмотрении дарят радость узнавания знакомых мест. Элементы и фрагменты погоста Сенно, Псково-Печерского монастыря, Мальского погоста можно встретить на картинах с изображением далеких от Печорского края мест.

И мы несём свет. 1922

В Псково-Печерском монастыре, вероятно, Рерих проводил много времени, он посвятил ему несколько работ. Николай Рерих даже оставил воспоминания о Псково-Печерском монастыре.

В Печорском крае, кроме архитектуры, старинных церквей и изумительных ландшафтов Изборско-Мальской долины, его интересовали и люди. Во время поездок по Печорскому краю он, безусловно, в деревнях, на ежедневных базарах и многолюдных воскресных ярмарках встречал крестьян в народных одеждах. Также интересно, что в 1903 году в Печорах побывал и собиратель фольклора Якоб Хурт. Он описывал печорские ярмарки и говорил, что там можно услышать русскую, эстонскую, немецкую и латышскую речь.

Далёкие берега. 1916

В Печорах Рерих встретил эстонских женщин народности сето, которых русские называли полуверцами, поэтому и его картина, написанная в 1903 году, на которой изображена женщина сето, называется «Полуверка». На картине изображена женщина сето с большой серебряной фибулой (брошью) на груди. Яркий костюм, обилие серебряных украшений поразили художника. Он писал: «Особую прелесть Печорам придают полуверцы, древнее население Псковщины. Каким-то образом в деревнях сохранились одежды, обычаи, говор, очень близкий к ливскому диалекту. В своих белых одеждах они напоминают стаю лебедей» (Николай Рерих. Книга первая. М., 1914).

Поездка 1903 года произвела сильное впечатление на Рериха. Через много лет, уже живя в США и Индии, создавая серию Sancta (Святые), oн возвращается к печорским и изборским мотивам. В одной из работ этой серии мы видим Изборскую крепость и Никольский храм, ландшафт с озером и монахами, спускающимися к воде. В другой работе мы видим Святые ворота и Никольский храм Псково-Печерского монастыря и монахов, в тихом шествии со свечами.

Вероятно, что воспоминания о Печорском крае сопровождали Рериха долгие годы. Он нуждался в возвращении к своей юности, к незабываемым местам, запечатленным в его картинах.

Из наиболее известных работ Н. Рериха о Печорском крае можно определить следующие:

  1. Большая звонница Псково-Печерского монастыря. 1913. Музей искусства народов Востока, Москва.
  2. Полуверка. 1903. Музей искусства народов Востока, Москва.
  3. Псково-Печерский монастырь. 1907.
  4. Стены и башни Псково-Печерского монастыря. 1903. Частное собрание.
  5. Труворов крест. 1903. Музей искусства народов Востока, Москва.
  6. Стража. 1905. Государственный Русский музей, Петербург.
  7. Ризница Псково-Печерского монастыря. 1903. Музей искусства народов Востока, Москва.
  8. Берег. 1916.
  9. Серия Sancta (Святые), 1922:
  • «И мы приносим свет» (Изборская крепость с монахами, спуск к озеру), 
  • «И мы приносим свет» (Никольский храм в Псково-Печерском монастыре). 

Псковский погост. 1903

Особый интерес представляет тема, где и у кого жил и с кем общался Николай и Елена Рерихи во время посещения Печорского края в 1903 году. Поиски давно минувшего всегда представляют интерес - у них всегда своя история, иногда со счастливым концом. К подобным относятся и поиски дома в Печорах, где могли останавливаться Рерихи во время их приезда в Печоры в 1903 году. Эти поиски затянулись на более чем 40 лет и имеют интересную историю, связанную со многими известными людьми.

Все началось в 1974 году, когда автор этих строк написала статью к 100-летию со дня рождения Н. Рериха и его посещении Печорского края в 1903 году (М. Щербакова «Великий художник и гуманист». Печорская правда, 8 октября 1974 год).

В 1974 году в Москве очень широко и торжественно праздновали 100-летие со дня рождения Н. Рериха: была открыта большая выставка его работ, а в Большом театре состоялся большой торжественный концерт. И меня, как написавшую статью о Рерихе, пригласили в Москву. Вместе с хорошим знакомым московским художником Б. Смирновым-Русецким мы пошли на выставку, где ожидали прихода Святослава Рериха. Художник Борис Смирнов-Русецкий по старинным семейным связям был знаком с семьей Рерихов и встречался с Николаем Рерихом во время посещения им Москвы в 1924 году. Когда на выставку пришел Святослав Рерих, Смирнов-Русецкий представил меня художнику, сказав, что я из Печор, работаю в музее и написала статью о Н. Рерихе и Печорском крае. Святослав Рерих был удивлен выбором темы. По его словам, о Печорах он знает из разговоров и рассказов отца. После расспросов о Псково-Печерском монастыре последовал неожиданный вопрос: известно ли, где останавливались Николай и Елена Рерихи во время их пребывания в Печорах? Пришлось признаться, что поисками никто не занимался. «Надо бы поискать. Вы займитесь», - посоветовал Святослав Рерих.

По возвращении в Печоры я обратилась к наместнику Псково-Печерского монастыря архимандриту Алипию (Воронову) с вопросом, мог ли Рерих останавливаться в гостинице монастыря? Архимандрит Алипий сказал, что, по записям, в монастырской гостинице Рерих не останавливался. Начались расспросы старожилов, потомков купцов. У них были большие и гостеприимные дома. Но никто ничего рассказать не смог: ведь прошло много времени - многие старожилы умерли, а их дети разъехались. Поиски оказались тщетными и на многие годы прекратились, но надежда что-либо отыскать осталась.

Дальнейшая история поисков дома, в котором останавливались Рерихи, получила удивительное продолжение в 2010 году. Во время одной из встреч с пожилой печерянкой Татьяной Еписовой (урожденной Дофельдт), которой было более 80 лет, выяснилось, что она слышала о приезде Рериха в Печоры из рассказов своей мамы, Лидии Дофельдт (урожденной Стрембицкой). Мама же, в свою очередь, знала от своей мамы Елизаветы Стрембицкой. Выяснилось, что дед Т. Еписовой, Александр Стрембицкий (1845-1908), окончил Императорскую Академию Художеств в Петербурге и был хорошо знаком с Николаем Рерихом. По воспоминаниям, их объединяли общие интересы по созданию художественных мастерских и школ. У Стрембицкого в Печорах была художественная мастерская по изготовлению керамики и изделий и муляжей из папье-маше. Контора этой мастерской находилась в Санкт-Петербурге на Невском проспекте.

Татьяна Еписова

У Стрембицких было семь домов - их сдавали в аренду. Так как к дедушке со временем стало приезжать все больше людей, он начал строить в Печорах двухэтажный особняк по проекту художника В. Воротилова. Дом выделялся своей необычностью: был с башенкой и находился в ряду других домов Стрембицких по Псковской улице. Николай и Елена Рерихи останавливались именно в этом новом доме, на первом этаже. Второй этаж в 1903 году был еще не закончен, там не было печей.

Печоры. Дом А. Стрембицкого, в котором останавливались Рерихи

Было принято, что все гости всегда завтракали, обедали и ужинали в одноэтажном особняке из красного кирпича, где жила большая семья Стрембицких. Безусловно, что там столовались и Рерихи.

Можно с уверенностью сказать, что Рерихи приехали в Печоры из Санкт-Петербурга поездом: уже в 1880-х годах была построена дорога Петербург - Псков - Варшава. Позже построили дорогу из Пскова до Риги, которая шла через Печоры.

Особняк Стрембицких, где столовались и Рерихи

А. Стрембицкий и его жена Елизавета похоронены в Печорах на православном кладбище. Их дочь Лидия Дофельдт умерла и похоронена в Польше. Татьяна Еписова живет в Эстонии в Калласте.

Двухэтажный дом с башенкой в Печорах на Псковской улице – 31, где останавливался Николай и Елена Рерихи сохранился. Дом, где проживала семья Стрембицких, тоже сохранился - в 1925-1940 годах в нём был католический костел.

Маре Пихо (Тарту, Эстония) – кандидат исторических наук, этнограф

Источник: Псковская Лента Новостей
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