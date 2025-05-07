Культура

Выставку «Палатняныя пераплёты» откроют в Пскове 13 мая

Открытие выставки работ мастеров народных художественных ремесел Витебской области «Палатняныя пераплёты» состоится в Пскове 13 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном центре народного творчества.

Мероприятие начнется в 16:00 по адресу: Псков, улица Некрасова, 10.

На выставке будут представлены изделия декоративно-прикладного творчества Витебщины в традиционных техниках ткачества: постилки (тканые покрывала), рушники, салфетки выполненные на кроснах; пояса, сотканные на дощечках, на бердо, на станке; половики, дорожки, «ходники».

В рамках открытия выставки пройдут мастер-классы от мастеров ткачества по работе за ткацким станком и по созданию тканого пояса.