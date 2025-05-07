Культура

Опубликована программа ночной акции в филиалах псковского музея

На этой неделе в Псковском музее-заповеднике пройдёт «Ночь музеев». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея, филиалы музея также подготовили обширную программу.

Изображения: Псковский музей-заповедник

В Музее истории города Печоры гостей ждут концерт ансамбля «Вереск», театральная постановка детского православного движения «Вестники» по произведению А. Твардовского «Василий Теркин», мастер-класс по росписи на деревянном спиле, экскурсия по экспозициям музе.

​Музей-усадьба Н. Римского-Корсакова в Вечаше организует выставку предметов, полученных в дар; выступление учащихся Плюсской школы искусств; концерт ансамбля «Сказ» им. В. Румянцева. В Любенске в этот день пройдет обзорная экскурсия по усадьбе.

​В Музее-усадьбе М. Мусоргского для участников акции подготовили рассказ-воспоминание о жизни во время оккупации Жижицкой волости, концерт классической музыки «Без солнца», а также экскурсию при свечах «Жизнь и творчество М. Мусоргского».

​В Музее-усадьбе С. Ковалевской участников также ждет насыщенная программа: открытие с участием образцового детского коллектива «Театр детской песни «Летний дождь», мини-экскурсии по выставкам музея, интерактивные площадки («Ученые: родственники и друзья С. Ковалевской», «Решение задач в детской и классной комнатах Сони», «Сувенир на память».), просмотр фильмов о С. Ковалевской в видеозале музея.

Подробнее в афишах. Ранее рассказали о программе «Ночи музеев» в Пскове.