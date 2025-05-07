Культура

Директор псковского стадиона присоединится к краеведческой прогулке

Псковский городской молодёжный центр повторит краеведческую прогулку по литературным местам, учитывая высокий интерес к этой теме. Мероприятие пройдёт 16 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе центра.

Фотография: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Участники мероприятия посетят знаковые точки Пскова, связанные с именами выдающихся русских писателей — Пушкина, Гоголя, Куприна и Каверина. Экскурсия позволит взглянуть на город с нового ракурса, открывая неизвестные страницы его прошлого.

К прогулке присоединится директор стадиона «Машиностроитель» Ольга Черкасова, желая поддержать молодёжь в познании истории родного края и продемонстрировать, что руководители города также заинтересованы в этом.

Встреча участников назначена на 17:00 у кондитерской «Французская булочка» по адресу: улица Советская, 1/3. Продолжительность прогулки — около полутора часов.

Участие бесплатное, но необходима предварительная запись через сообщения группы Духовно-нравственного направления.