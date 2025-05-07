К открытию выставки «Философия кисти и мысли» готовятся в Великих Луках

Выставка живописи «Философия кисти и мысли» начнет работать в Великих Луках с 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.
В центре экспозиции – творческое наследие современного мастера Юрия Вороненко, чей художественный язык представляет собой слияние эстетики и философии. Выставка демонстрирует, как каждый мазок кисти превращается в размышление о сущности бытия, а каждая композиция – в визуальное эссе о мире и человеке.
Экспозиция включает около 50 произведений, выполненных в различных техниках: от классической масляной живописи до современной аэрографии.
Три концептуальных раздела выставки отражают эволюцию творческого мышления:
Пространство выставки организовано как интеллектуальный диалог между художником и зрителем. Авторские комментарии помогают глубже понять концептуальную основу каждого произведения. Каждый посетитель найдет здесь что-то особенное: молодые художники увидят искусство как форму философского исследования, ценители классики оценят мастерство исполнения, а любители современного искусства погрузятся в мир визуальных метафор, отметили организаторы.
Открытие состоится 30 мая в 18.00, вход свободный. Выставка полностью бесплатная.
Часы работы с 12.00 до 18.00. Суббота с 12.00 до 16.00. Воскресенье выходной.
Адрес: Октябрьский проспект, 138, 2 этаж.