Культура

К открытию выставки «Философия кисти и мысли» готовятся в Великих Луках

Выставка живописи «Философия кисти и мысли» начнет работать в Великих Луках с 30 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы мероприятия.

В центре экспозиции – творческое наследие современного мастера Юрия Вороненко, чей художественный язык представляет собой слияние эстетики и философии. Выставка демонстрирует, как каждый мазок кисти превращается в размышление о сущности бытия, а каждая композиция – в визуальное эссе о мире и человеке.

Экспозиция включает около 50 произведений, выполненных в различных техниках: от классической масляной живописи до современной аэрографии.

Три концептуальных раздела выставки отражают эволюцию творческого мышления:

Реалистичный взгляд – исследование окружающего мира через призму классической пейзажной живописи.

Метаморфозы сознания – переходной этап, где реальность переплетается с внутренними переживаниями.

Мистериальные полотна – кульминация с символическими образами и философскими размышлениями.

Пространство выставки организовано как интеллектуальный диалог между художником и зрителем. Авторские комментарии помогают глубже понять концептуальную основу каждого произведения. Каждый посетитель найдет здесь что-то особенное: молодые художники увидят искусство как форму философского исследования, ценители классики оценят мастерство исполнения, а любители современного искусства погрузятся в мир визуальных метафор, отметили организаторы.

Открытие состоится 30 мая в 18.00, вход свободный. Выставка полностью бесплатная.

Часы работы с 12.00 до 18.00. Суббота с 12.00 до 16.00. Воскресенье выходной.

Адрес: Октябрьский проспект, 138, 2 этаж.