Культура

В «Михайловском» откроется выставка «Живописные образы культурных ландшафтов»

В Пушкинском заповеднике «Михайловское» откроется выставка «Живописные образы культурных ландшафтов» 15 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Юрий Веденин. Крепость в Старой Ладоге. Репродукция предоставлена музеем-заповедником «Михайловское»

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, автор представленных на выставке работ — Юрий Веденин, доктор географических наук, специалист по рекреационной географии и географии искусства, а также по теоретическим и прикладным вопросам охраны и использования культурного и природного наследия; ведущий научный сотрудник лаборатории геополитических исследований Института географии РАН; один из основателей и первый директор Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С. Лихачёва; президент научного комитета по культурным ландшафтам Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС), председатель правления «Общества изучения русской усадьбы».

Заядлый путешественник, с недавних пор Юрий Веденин ещё и пишет самобытные пейзажи, передающие удивительную красоту культурных ландшафтов.

На выставке представлено более восьмидесяти пастелей и карандашных рисунков. Это виды русского Севера и русское Черноземье, уголки старой Москвы и Подмосковье, Урал и Предкавказье, пейзажи Белоруссии, Грузии, Армении, Италии и Франции. Есть среди этого многообразия и псковские пушкинские места: написанные в 2023 году подъезд к мемориальному Михайловскому в Пушкинском заповеднике и вид парка в музее-усадьбе «Тригорское».

«Особенностью картин является то, что их автор как профессиональный географ отражает пейзажи конкретных культурных ландшафтов, имеющих точную географическую привязку», — отметили в «Михайловском».

Экспозиция развёрнута в выставочном зале «Льняной амбар», в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», — конкретизировали в музее. 15 мая все желающие побывать на церемонии открытия выставки и встретиться с Юрием Ведениным, смогут воспользоваться служебным автобусом, который отправится к усадьбе от музейного Научно-культурного центра в посёлке Пушкинские Горы в 14.30.