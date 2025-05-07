Культура

Концерт «Светлый реквием» прошел в Пскове. ФОТО

Концерт «Светлый реквием» в рамках IV Международного фестиваля фортепианных дуэтов «Диалоги невских берегов» прошел в Пскове 14 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Концерт в Пскове объединил участников из самых разных точек России: Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Тихвина, а также из других стран — Армении, Китая, Южной Кореи.

Как рассказали в управлении культуры Пскова, программу выстроили на сочетании известных песен о войне и ярких сочинений современных авторов. Ключевым номером программы станет концертная обработка музыки Исаака Шварца, написанной к знакомому и любимому фильму «Балтийское небо».

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