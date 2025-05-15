Культура

Благоустроительные работы близ Марамохинского камня провели сотрудники «Михайловского»

Сотрудники службы музейных территорий Государственного Пушкинского заповедника провели благоустроительные работы на территориях, где расположены несколько памятников истории и культуры, рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в учреждении.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Музейщики привели в порядок территорию вокруг знаменитого Марамохинского камня. В «Михайловском» напомнили, что этот огромный, по периметру верхней площадки превышающий 12 м и высотой почти в 140 см камень-следовик стараниями первого послевоенного директора и легендарного хранителя «Пушкинского уголка» С. С. Гейченко был перевезён на территорию музея из деревни Марамохи Велейского района Пушкиногорского района в 1978 году. Сейчас валун лежит на перекрёстке дорог в Пушкинские Горы, в Тригорское и в деревню Вёче. О происхождении и назначении 12 чаш на его поверхности до сих пор ведутся дискуссии. Исследователи выдвигают разные версии — от того, что «марамохинская диковина» в своё время послужила материалом для заготовки каменных жерновов или даже ядер, до культового её предназначения.

Для лучшего обзора этой исторической достопримечательности со стороны автомобильной дороги сотрудники «Михайловского» вырубили самосевный кустарник, а сам камень очистили от биозагрязнений.

Также музейщики собрали и вывезли бытовой мусор от места захоронений в бывшей усадьбе «Дериглазово», некогда принадлежащей Шелгуновым и Сумароцким, а также вдоль дорог от деревни Воронич и урочища «Дериглазово» к музейной автостоянке неподалёку от знаменитых, воспетых Пушкиным трёх сосен.

Напомним, что недавно работники заповедника провели субботник на кладбище в деревне Воронич, где похоронены родственники и друзья А. С. Пушкина: двоюродный дяди поэта, В. П. Ганнибал, священник приходской Воскресенской церкви И. Е. Раевский и его дочь А. И. Скоропостижная.