Общество

Исторические захоронения привели в порядок сотрудники «Михайловского»

В рамках акции «Культура памяти», инициированной Министерством культуры РФ, сегодня, 12 мая, в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» провели работы по благоустройству ряда исторических захоронений.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, сотрудники «Михайловского» привели в порядок могилы родственников и друзей А.С. Пушкина на гражданском кладбище в деревне Воронич — двоюродного дяди поэта, Вениамина Ганнибала (1780—1839), священника приходской Воскресенской церкви Иллариона Раевского (1786—1858) и его дочери Акулины Скоропостижной (1820—1924).

«Также наши коллеги навели порядок на месте упокоения одного из владельцев села Петровского Иосифа Иосифовича Княжевича (1832—1885) и научных сотрудников, работавших в Пушкинском заповеднике во второй половине прошлого века — Татьяны Юрьевны Мальцевой (1923—1994) и Алексея Фёдоровича Теплова (1908—1982)», — рассказали в музее.

В Государственном музее-заповеднике напомнили, что акция «Культура памяти» — молодая традиция. По предложению МК РФ она проводится ежегодно с апреля 2023-го.