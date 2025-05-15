Культура

Выставка «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» откроется в Пскове

Выставка «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» 18 мая откроется в Псковском музее-заповеднике, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе музея.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Петр Оссовский родился 18 мая 1925 года в селе Малая Виска Кировоградской области Украины. В 1950 году – выпускник Московского государственного художественного института им. В. Сурикова из мастерской С. В. Герасимова. Петр Оссовский стал одним из родоначальников «сурового стиля» – течения, появившегося в отечественном искусстве в начале 1960-х годов. В 1960 году в статье-рецензии на выставку «Советская Россия – 1» известным искусствоведом А. А. Каменским был впервые употреблен термин «суровый стиль» применительно к работе Оссовского «Три поколения» (1959), которая вызвала много противоречивых откликов, отметили в музее.

Впервые Петр Оссовский приехал в Псков в 1966 году, более тридцати лет его творчество было связано с Псковским краем.

«Благодаря Пскову и его людям ко мне пришло особенное понимание русских традиций и культуры», – так писал сам художник.

Особое место в творчестве Оссовского заняли жители Талабских островов, которым художник посвятил цикл картин «На земле древнего Пскова». В цикл входит множество пейзажей, в которых главным является природа этого края. Замысел «На земле древнего Пскова» возник из размышлений о Псковской земле – порубежной части России; из самой сущности жизни людей, предки которых жили на границе великой русской земли.

Художник подолгу жил рядом со своими героями: земледельцами, рыбаками, народными умельцами. Посещение Михайловского побудило его взяться за пушкинскую тему. Пушкину посвящен триптих «Памятник поэту».

Работы Петра Оссовского хранятся в Государственной Третьяковской Галерее, Государственном Русском музее, других крупных художественных музеях бывшего СССР.

В 1968 году за свой труд Петр Оссовский награжден орденом «Знак Почета». В 1979 году он был награжден Золотой медалью итальянской Академии искусств за серию «Славянские портреты», в 1985 году он получил Государственную премию за цикл картин о Московском Кремле. В 1988 году Петру Оссовскому присуждено звание «Народный художник СССР. Академик Российской Академии Художеств.

Персональные выставки Петра Оссовского проходили с успехом в Риме, Братиславе, в Москве, Праге, Банска-Быстрице, Пскове, Владимире, Муроме, Волгограде, Пензе, Чебоксарах, Ульяновске, Уфе, Владивостоке, Уссурийске, Красноярске, Томске и других городах. Работы художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, многих региональных музеях, а также в частных и государственных коллекциях Германии, Болгарии, Польши, Чехии, Англии, Словакии, Италии, Испании, Финляндии, Японии, США, Египта, Израиля, Венесуэлы.

В июле 2008 года Петру Оссовскому присвоили звание «Почетный гражданин города Пскова».

В честь 125-летия Псковского музея-заповедника, в апреле 2001 года, художник подарил музею 45 своих произведений.

На выставке, которая откроется 18 мая в одном из залов Картинной галереи Псковского музея-заповедника, можно будет увидеть 37 произведений художника, созданных в разное время и отражающие разные грани его таланта.

Открытие выставки пройдет 18 мая в 12:00 в Картинной галерее Псковского музея-заповедника на улице Некрасова, дом №7.