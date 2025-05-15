Культура

Фестиваль детских музейных программ прошел в Псковском музее

В Псковском музее-заповеднике состоялся ежегодный фестиваль детских музейных программ. В этом году он был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Участие в фестивале приняли 13 классов из 7 псковских школ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фотографии: пресс-служба Псковского музея-заповедника

События фестиваля развернулись на шести тематических площадках – «Знамя Победы», «Партизанскими тропами», «Чем лечились на войне», «Картина как застывшее кино» и «Маршрутами Победы» и «Солдатское письмо». Станции расположились в Картинной галерее и в пространстве экспозиции главного здания Псковского музея-заповедника «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Ведущие рассказали школьникам о событиях военных лет, особое внимание уделив быту солдат, сохранению памяти о Великой Победе и важнейшим событиям войны.