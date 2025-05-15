Культура

Детские книги продолжают собирать для библиотек деревень Псковской области

В Псковской области продолжается сбор детских книг для библиотек в деревне Церковище Усвятского района и в деревне Осыно Себежского района, сообщается в Telegram-канале депутата Государственной Думы, секретаря Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», основателя фонда «Земляки» Александра Козловского.

Фото: Александр Козловский / Telegram

«Многие дети на летние каникулы отправятся в деревни к бабушкам и дедушкам. Важно, чтобы у них было что читать — не только по школьной программе, но и для души: приключения, сказки, комиксы, журналы», - сообщил Александр Козловский.

Что можно приносить:

детскую художественную литературу;

книги из школьной программы;

познавательные журналы и комиксы;

энциклопедии и сборники сказок.

Пункты сбора работают на базе общественных приёмных партии «Единая Россия»:

в Усвятах на улице Карла Маркса, дом №17;

в Себеже на улице Пролетарская, дом №25;

в Великих Луках на улице Карла Либкнехта, дом №9/14.

Время работы общественных приемных: понедельник – пятница, с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Сбор книг продлится до 30 мая включительно.

«Напомню, что впервые наша акция стартовала в мае прошлого года в рамках партпроекта "Культура малой Родины" — при поддержке партии "Единая Россия" и фонда "Земляки". Тогда удалось собрать более 5 тысяч книг для 10 сельских библиотек. А позднее мы передали книги и в Донецк — к 155-летию столицы ДНР», - добавил депутат.