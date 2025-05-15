Культура

Начинается видеотрансляция программы «Изборские истории»

Начинается видеотрансляция авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 16 мая.

Заголовки выпуска:

Русский реализм. В выставочном зале откроется масштабный проект, посвященный столетию академика живописи Петра Оссовского.

Связь времен. В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь музеев».

Эликсиры здоровья. На веранде музейного кафе работает ботаническая выставка о лекарственных растениях Изборского края.

«Изборские истории» - это дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».