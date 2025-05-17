Культура

«Ночь музеев» в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ

Традиционная акция «Ночь музеев» прошла в Псковском музее-заповеднике 17 мая.

Заглавная тема праздника в этом году – «Герои и эпоха». Сотрудники музея подготовили для гостей обширную программу. Псковичам показали 12 тематических экскурсий, подготовили для них интерактивные площадки, выступление коллектива классического танца «Щелкунчик» и концерт оперного певца Никиты Филаретова. А завершилась «Ночь музеев» выступлением кавер-группы «Радио Бэнд» и певицы Юлии Дмитриевой.

Подробнее о мероприятии - в фоторепортаже Марины Игнатьевой.