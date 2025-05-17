Культура

Международный день музеев отмечают 18 мая

Ежегодно 18 мая музейные работники разных стран отмечают свой профессиональный праздник — Международный день музеев (англ. International Museum Day). И, конечно, все те, кто с нетерпением ожидают очередного похода в художественный или краеведческий музей своего города или встречи с раритетными экспонатами Эрмитажа или Лувра, также причастны к сегодняшнему празднику.

Он появился в календаре в 1977 году, когда на очередном заседании Международного совета музеев, ИКОМ (англ. International Council of Museums, ICOM) было принято предложение российской организации об учреждении этого культурного праздника. С 1978 года Международный день музеев стал отмечаться по всему миру.

По определению ICOM, музеи являются институтами на службе у общества и его развития. А сам ICOM, созданный в 1946 году, — всемирная неправительственная организация, представляющая музеи и профессионалов музейного дела. Её деятельность направлена на охрану и популяризацию природного и культурного наследия — прошлого и будущего, материального и нематериального. Сегодня членами данной организации являются более 45 тысяч членов из 141 страны мира. В своей деятельности ИКОМ тесно связан с ЮНЕСКО и имеет консультативный статус в Экономическом и социальном совете ООН, пишет calend.ru.