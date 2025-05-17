Культура

Выставка «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» открылась в псковском музее

Открытие выставки «Суровый стиль Петра Оссовского. К 100-летию художника» состоялось в Картинной галерее Псковского музея-заповедника сегодня, 18 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выставка включила 37 произведений художника, созданных в разное время. Петр Оссовский стал одним из родоначальников «сурового стиля» – течения, появившегося в отечественном искусстве в начале 1960-х годов. В открытии приняли участие генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова, начальник художественного отдела Мария Проценко, а также гости, среди которых - директор художественной школы города Пскова Олег Цветков и член союза художников Николай Москалев.

«Оссовский - очень современный художник. В одном из интервью он сказал, что человек - создание высших сил, прежде всего, творец. Ничто человека не заменит. Поэтому при всём уважении к искусственному интеллекту, хочется верить, что в России имя художника всегда будет стоять на пьедестале. <…> А мы, музейщики, будем хранить генетический код нации, и этот код не должен быть искусственным», - поделилась Светлана Мельникова.

Член союза художников Николай Москалев отметил, что иметь в экспозиции музея работы художника такого уровня - это большая честь.

«Петр Павлович был большим другом нашей художественной школы. Он с удовольствием бывал у нас, с интересом общался с учениками, даже делал замечания, задавал вопросы и делал подарки. Так, в школе есть его рисунки, особенно нам дороги те, что художник создавал в период работы над произведением "Рыбаки на озере"», - рассказал Олег Цветков.

Торжественное открытие выставки завершилось экскурсией, которую провела начальник художественного отдела Мария Проценко. Она отметила, что работы народного художника Петра Оссовского расположены в хронологическом порядке. Большая часть всех произведений творца посвящена именно Псковскому краю.