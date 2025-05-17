Культура

Выставка ботанических иллюстраций «Цветочная акварель» открылась в Пскове

Выставка «Цветочная акварель» петербургской художницы Елизаветы Григорьевой открылась в Пскове 18 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в библиотеке имени В.А. Каверина.

18 мая в выставочном зале Псковской областной библиотеки для детей и юношества имени В. А. Каверина состоялось открытие выставки ботанических иллюстраций «Цветочная акварель». В экспозиции представлено более 60 работ, выполненных в акварельной технике — изображения цветов, плодов и листьев, выполненные с научной точностью и художественной выразительностью.

Гости мероприятия смогли пообщаться с автором работ, задать вопросы и приобрести понравившиеся иллюстрации. По окончании выставки картины отправятся к новым владельцам.

Фото здесь и далее: библиотека имени В. А. Каверина

«Хочу выразить благодарность за предложение разместить в стенах библиотеки мои работы. Это удивительно светлое пространство, которое идеально подошло для ботанической темы. Отдельное спасибо организаторам выставки — Светлане и Маргарите — за проделанную работу и создание тёплой атмосферы. Приглашаю жителей Пскова и гостей города посетить выставку. Надеюсь, мои иллюстрации подарят вам ощущение покоя, красоты и бережного отношения к природе», — рассказала Елизавета Григорьева.

Выставка будет работать до 18 июня. Посетить её можно по адресу: Октябрьский проспект, 7А, 2 этаж, выставочный зал библиотеки имени В. А. Каверина. Вход свободный.