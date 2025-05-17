Культура

В музеях Псковской области в 2023 году насчитывалось свыше 500 научных сотрудников и экскурсоводов

В 2023 году музеи Псковской области посетили 1,9 миллиона человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.

В 2023 году, по данным Министерства культуры Российской Федерации, в Псковской области действовало 22 музея с общим фондом в 893 тысяч экспонатов. Музеями региона было организовано 413 выставочных проектов.

В музейной сфере работало 537 научных сотрудников и экскурсоводов, а также 947 музейных работников.

Познакомиться с музейными экспозициями и совершить путешествие в прошлое можно при помощи виртуального тура: 95% музеев области имеют сайт в сети Интернет.