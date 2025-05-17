В музеях Псковской области в 2023 году насчитывалось свыше 500 научных сотрудников и экскурсоводов

В 2023 году музеи Псковской области посетили 1,9 миллиона человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковстате.
В 2023 году, по данным Министерства культуры Российской Федерации, в Псковской области действовало 22 музея с общим фондом в 893 тысяч экспонатов. Музеями региона было организовано 413 выставочных проектов.
В музейной сфере работало 537 научных сотрудников и экскурсоводов, а также 947 музейных работников.
Познакомиться с музейными экспозициями и совершить путешествие в прошлое можно при помощи виртуального тура: 95% музеев области имеют сайт в сети Интернет.