Культура

Фасад Центра культуры отремонтируют на острове имени Залита в Псковском районе

На ремонт фасада Псковского районного центра культуры, расположенного на острове имени Залита в Псковском районе, могут выделить 1 976 873 рубля, следует из документов, опубликованных на портале единой информационной системы в сфера госзакупок.

Подрядчик должен будет произвести ремонт кирпичной кладки стен, демонтаж дверных коробок с отбивкой штукатурки в откосах. Взамен прежней двери установят металлический противопожарный дверной блок с пределом огнестойкости EI 30 и заполнением из минеральной ваты.

Также замене подлежат оконные блоки, водосточная система. Произведут установку нового козырька. Используемые материалы должны быть новыми, современными и иметь сертификаты качества.

Подрядчика планируется определить 3 июня. Он должен будет выполнить все работы до 30 декабря текущего года.