Культура

Бал Победы под открытым небом пройдет сегодня в Пскове

Бал Победы под открытым небом в честь 80-летия Великой Победы пройдет в парке реки Псковы сегодня, 20 мая, в 18:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.



Фото: сообщество проекта «Связь поколений» ВКонтакте

Бал Победы для молодежи проходит в центре Пскова уже в третий раз. Мероприятие традиционно посвящается памяти о Великой Отечественной войне и вбирает в себя традиции и культуру танцев 30-х и 40-х годов XX века. Псковская молодежь исполняет танцы тех времен в образах военного времени под аккомпанемент военно-духового оркестра псковского спецназа.

Бал проводится в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений». В рамках проекта также проводились выезды в военно-исторические места Псковского района, мастер-классы, тематические лекции от авторитетных спикеров города, конференция для молодежи «Псков в годы Великой Отечественной войны» и многое другое.

Ранее стало известно о переносе Бала Победы в связи с погодными условиями. Как сообщают организаторы, сегодня, несмотря на любые возможные изменения в погоде, бал будет проведен.

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Проект реализуется за счёт конкурса по предоставлению субсидий из областного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области.