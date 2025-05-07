Культура

Бал Победы в Пскове переносится на 20 мая

В связи с неблагоприятным прогнозом погоды организаторами Бала Победы было принято решение перенести мероприятие на 20 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: пресс-служба Псковского городского молодежного центра

Время и место проведения остались прежними: торжество начнётся в 18:00 в парке реки Псковы.

Отметим, в перерывах между танцами зрители смогут послушать и посмотреть творческие номера, а также бесплатно посетить тематические зоны.

Мероприятие пройдет в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», посвященного 80-летию Великой Победы. Бал Победы станет завершающим мероприятием.