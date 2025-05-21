Культура

Псковичей пригласили к участию во всероссийском конкурсе «Память жива»

Жителей Псковской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе школьных музеев исторической памяти «Память жива», который проводят Музей Победы, Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение Первых» и Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы, конкурс приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и направлен на патриотическое воспитание подрастающего поколения через развитие школьных музеев.

Фотографии: пресс-служба Музея Победы

«Участие в конкурсе – это возможность вместе сохранить историческую память и бережно передавать ее из поколения в поколение. Предлагаем школьникам со всей страны рассказать о вкладе своего региона в Великую Победу и увековечить подвиг земляков-героев», ― отметили в Музее Победы.

К участию в конкурсе приглашаются школьники из всех регионов России. Им необходимо сформировать команду из 3–6 человек, включая учащихся 14–17 лет и одного наставника от 18 лет. Конкурс предлагает три номинации: «Экспозиция» – создание видеоролика о малоизвестных страницах истории региона в военные годы, «Виртуальный тур» – разработка интерактивной экскурсии по школьному музею с использованием современных технологий, и «Инициатива» – представление реализованного проекта, посвященного историческим событиям.

Заявки принимаются до 30 сентября 2025 года на официальном сайте «Движения Первых». Работы оценит экспертный совет по критериям соответствия тематике, исторической достоверности, оригинальности и качеству исполнения. По итогам отбора назовут команды-победители в каждой из трех номинаций. В финал попадут те, кто занял вторые и третьи места. Все ребята получат памятные призы, а обладатели первого места в декабре 2025 года вместе со своими наставниками представят экспозиции своих школьных музеев в Музее Победы.

Подробная информация о конкурсе, технических требованиях к работам и контактах организаторов доступна по ссылке и в официальных группах в социальных сетях.