Культура

«Гайд-парк»: Виктор Остренко об итогах заседания комиссии ПАСЗР по культуре и туризму. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 21 мая.

Гость студии - заместитель председателя Псковского областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко.

Недавно в Калининграде состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание. Виктор Остренко председательствовал на рабочей встрече. Повестка включала 15 вопросов. Сегодня в рамках эфира гость студии рассказал об итогах заседания более подробно.