Культура

Виктор Остренко: Проблема функционирования музейных фондохранилищ достаточно давняя

Темы функционирования музейных фондохранилищ и потребности в строительстве новых помещений для хранения музейных экспонатов очень актуальны для Псковской области, заявил заместитель председателя Псковского областного Собрания, член комитета по бюджету, финансам и налоговой политике, парламентарий по одномандатному округу №10 Виктор Остренко в эфире ПЛН FM (102.6 FM).

«Крупнейшие музеи Псковской области сегодня являются федеральными. И у нас есть возможность решать вопросы, в том числе, за счет возможностей планирования федеральных средств для музейной деятельности», - сказал Виктор Остренко.

Проблема функционирования музейных фондохранилищ достаточно давняя, отметил депутат. «Я всячески поддержал коллег. В стратегии по культурной политике отсутствует задача обеспечения современного фондохранилища музеев и заповедников. Вот это мы как бы состыковали, посмотрели, что на этом акцент не сделан. И мне кажется, что очень актуально сейчас эту тему поднимать», - заключил Виктор Остренко.

Напомним, на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, чью работу курирует Псковское областное Собрание депутатов, обсудили вопросы функционирования музейных фондохранилищ и потребность в строительстве новых помещений для хранения музейных экспонатов.