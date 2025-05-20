Культура

Театрализованную постановку «Герои без оружия» покажут в псковской школе №2

Театрализованная постановка «Герои без оружия» пройдёт в Пскове 21 мая в 17.00 по адресу: улица Свердлова, дом 56 (школа №2), сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в школе.

Фото: Яндекс. Карты

Постановка посвящена различным эпизодам Великой Отечественной войны. Её уникальность заключается в том, что в ней примут участие более 10-ти советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Псковской области, учащиеся разных школ города Пскова.

Театрализованная постановка будет организована только для учащихся.