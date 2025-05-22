Культура

Работы художницы из пушкинского «Петровского» экспонируют в Предуралье

Завтра, 23 мая, Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» открывает в Оренбурге, в областном Музее изобразительных искусств, выставку «Пушкинской строкой». Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, в экспозицию вошли живописные и графические работы Натальи Аксёновой — научного сотрудника музея, члена Союза художников Российской Федерации и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП Юнеско.

Наталья Аксёнова. Петр I — победитель Полтавы и юный барабанщик Абрам Петров Ганнибал (2022). Из фондов «Михайловского»

В оренбургскую экспозицию включили восемь холстов, среди которых, например, недавняя, законченная в 2022 году, работа «Петр I — победитель Полтавы и юный барабанщик Абрам Петров (Ганнибал)». Или три полотна, запечатлевшие знаменитый ганнибалов вяз из Петровского, в разные времена года — серия, отсылающая зрителя к традициям художников-импрессионистов.

Графическая «составляющая» выставки более велика — 38 листов, среди которых акварели, рисунки гуашью, тушью, пастелью, а также чёрно-белые многофигурные силуэты. Это иллюстрации к «Медному всаднику», «Полтаве», «Дубровскому», «Арапу Петра Великого», к михайловской лирике и даже к автобиографическим запискам поэта. «Отдельные композиции, — прокомментировали в Пушкинском заповеднике, — являют собой сцены из жизни русской дворянской усадьбы, часто — усадьбы Ганнибалов «Петровское», где работает Наталья Аксёнова. Это прогулки по парку, чтение и занятия искусствами, биллиард, школьный урок. Здесь, равно, впрочем, и в иллюстрациях к поэтическим и прозаическим произведениям Пушкина, подготовленный зритель с лёгкостью узнает интерьеры домов-музеев и виды мемориальных усадеб».

Наталья Аксёнова. На приёме у Ганнибалов (2020). Из фондов «Михайловского»

В «Михайловском» также напомнили, что работы художницы из ганнибалова «Петровского» не впервые представляют Пушкинский заповедник за пределами региона. Так, без малого два года назад, в апреле 2023-го удивительные силуэты, созданные Натальей Аксёновой, с большим успехом экспонировали в Великом Новгороде, а в апреле прошлого года её картинами любовались саратовцы.

Планируется, что выставка «Пушкинской строкой. Живопись и графика Натальи Аксёновой» из фондов Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» будет работать в Оренбурге в течение месяца, до 22 июня и станет одной из составляющих праздника по случаю дня рождения поэта в Приуралье.

В «Михайловском» также напомнили о давнем и плодотворном сотрудничестве с коллегами из Оренбургского областного музея изобразительных искусств. Так, показательно, что первая выставка, которую развернули в выставочном зале «Льняной амбар» в мемориальной усадьбе Пушкиных и Ганнибалов после его реставрации, была «поклоном поэту» именно от уральских музейщиков.