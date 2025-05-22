Культура

К 195-летию со дня рождения Алексе Саврасова

195 лет назад, 24 мая 1830 года, в Москве в семье купца 3-й гильдии родился Алексей Саврасов – замечательный русский художник, основоположник лирического национального пейзажа, автор прославленного шедевра отечественной пейзажной живописи «Грачи прилетели» и многих других работ. Подробнее о художнике - в статье Псковского музея-заповедника

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Мальчик с детских лет тяготел к изобразительному искусству и проявлял незаурядные художественные способности. Отец мечтал приспособить сына к «коммерческим делам», но мальчик вопреки воле родителя поступил в Московское училище живописи, ваяния и зодчества.

Однако уже спустя год четырнадцатилетний Алексей Саврасов был вынужден оставить учёбу, чтобы ухаживать за тяжело больной матерью. Вновь поступает он в училище лишь через несколько лет.

Окончив учебу, Алексей Саврасов получает звание свободного художника.

Специалисты и общественность уже тогда называли молодого живописца “надеждой русского искусства” за поэтические пейзажи необыкновенной красоты. Период активного творчества Саврасова пришелся на стык двух художественных направлений – романтизма и реализма.

Временем расцвета творчества Алексея Саврасова и его плодотворной работы по созданию пейзажей в окрестностях Москвы стали 1850-1860-е годы. В поисках новых принципов пейзажа он много работал в окрестностях столицы, в Сокольниках, Филях, Кунцеве, Мазилове, Строгине, Братцеве. В 1857 году Алексей Кондратьевич начал преподавать перспективную и ландшафтную живопись в родном училище, в 1862 году участвовал во Всемирной выставке в Лондоне и путешествовал с супругой по Европе, писал альпийские пейзажи.

Созданная Алексеем Саврасовым в 1871 году картина «Грачи прилетели» экспонировалась на Первой передвижной художественной выставке и была приобретена у автора коллекционером русского искусства, основателем художественной галереи Павлом Третьяковым. Критики назвали эту работу не только лучшей в творчестве художника, но имеющей вместе с тем важнейшее общекультурное значение. Картины Саврасова отличаются чрезвычайной живостью переданного момента: движение нарисованной природы непосредственно ощущается созерцателем.

После создания картины «Грачи прилетели» Алексей Саврасов был избран в правление Товарищества передвижных художественных выставок вместе с такими видными художниками, как Василий Перов, Илларион Прянишников, Григорий Мясоедов, Николай Ге и Иван Крамской.

Саврасову предстояла яркая и полная глубокого драматизма судьба в искусстве. В начале 1880-х годов в его жизни произошли трагические личные перемены: он тяжело заболел, потерял семью и работу, жил в бедности, скитался. Из-за пережитого последовал разрыв между его лиричным, полным тонкого психологизма творчеством и реальностью. В 1897 году Алексея Саврасова не стало.

Хранящаяся в нашем музее работа А.К. Саврасова называется «Ивы на берегу реки (Летний день)». Она создана в 1856 году. Это ранний пейзаж молодого, но уже получившего звание академика живописи Алексея Саврасова. В этой работе, написанной в окрестностях Москвы, уже намечаются черты романтизма.

На берегу небольшой реки склонила свои ветви высокая ива. Запечатлено то мимолетное состояние природы, когда облако заслонило солнце и тень легла на поверхность земли, но небольшая ее часть еще освящена лучами. Удивительна способность мастера увидеть и запечатлеть момент, который особенно прекрасен.

В этой работе, как и в других своих ранних произведениях, А.К. Саврасов, основоположник лирического пейзажа, ищет пути передачи его национального своеобразия.

Увидеть пейзаж «Ивы на берегу реки (Летний день)» А.К. Саврасова можно увидеть в парадном зале Картинной галереи нашего музея.

Псковский музей-заповедник