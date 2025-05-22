Культура

Участники ботанической прогулки по горе Соколихе под Псковом нашли сморчки и кошачью лапку

Библиотека микрорайона Овсище организовала для своих читателей традиционную весеннюю прогулку с краеведом Олегом Ивченко «Май на Сокольнице». Накануне Олег Ивченко как раз закончил верстать свою вторую книгу про растительный мир горы Соколихи. Презентация бумажной версии этой книги состоится летом в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва, а потом она будет доступна бесплатно в Интернете, как и все остальные краеведческие труды автора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Централизованной библиотечной системе Пскова.

Фотографии: Централизованная библиотечная система Пскова

Участникам этого воскресного мероприятия повезло с погодой, и они три часа познавали богатый растительный мир горы Соколихи с главным специалистом по флоре одного из самых высоких псковских друмлинов.

Они увидели собственными глазами, какие там растут краснокнижные растения, понюхали лесную герань, полюбовались на первоцветы и колонии «кошачьей лапки» (отдельно белые, мальчиковые, отдельно розовые, девочковые), разыскали в траве «вороний глаз», «монашку», сморчки и фиалки, попробовали на вкус манжетку и сныть. А также наметили следующую прогулку – в июне, когда на Соколихе расцветут четыре вида орхидей. В частности, ятрышник шлемоносный (участок, где он растёт, Олег Ивченко даже огородил, потому что рядом находится собачье кладбище, и любители животных могли нечаянно уничтожить это редкое растение).

Оказалось, что на Соколихе прекрасно себя чувствуют даже такие влаголюбивые растения, которым полагается расти в низинах, рядом с водоёмами, но уж никак не на горе. Например, гравилат речной, он же гравилат ручейный.

А ещё там разрастается американский клён или клён ясенолистный, который считается очень сильным аллергеном и таким же опасным сорняком, как борщевик. По словам Олега Ивченко, о необходимо срочно принимать меры по борьбе с этим вредным деревом, которое угрожает естественному биологическому разнообразию региона.

Участники краеведческой прогулки также узнали, как на флору Соколихи повлияла Великая Отечественная война, а потом масштабные строительные работы, сельскохозяйственная деятельность и байкеры. И сколько надо лет, чтобы на склонах горы, образовавшихся после того, как её в 90-е годы прорезало шоссе, весной снова зацвела ветреница дубравная, как и на всех естественных склонах Соколихи, которые сейчас белым-белы от цветов.