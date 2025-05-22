Культура

В островской Центральной районной библиотеке презентовали книгу «Лики войны»

В островской Центральной районной библиотеке в рамках празднования 80-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками состоялась публичная презентация книги «Лики войны». Об этом пишет глава Островского района Дмитрий Быстров в своём Telegram-канале.

Фотографии: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

На мероприятие были приглашены ветераны войны и труда, почётные граждане муниципалитета, представители органов местного самоуправления, общественники, молодёжь Острова.

По словам Дмитрия Быстрова, этот проект - плод кропотливого труда и душевного порыва члена Союза писателей России Любови Федуковой, человека, чьё сердце бьётся в ритме памяти о тех, кто пережил войну: «Через строки этой книги звучат голоса героев, чьи судьбы навсегда вплетены в историю нашей страны».

«"Лики войны" - это не просто сборник историй. Это многогранное отражение человеческих судеб, где каждая страница дышит болью, мужеством и надеждой. Авторы книги, среди которых как признанные литераторы, так и свидетели эпохи, создали уникальную мозаику воспоминаний, запечатлевшую войну в её самых разных проявлениях. Это издание - мост между прошлым и настоящим, призывающий не просто помнить, но и чувствовать, сопереживать, осмысливать», - выразила благодарность заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова.

Прошлой осенью в школах объявили конкурс сочинений о Великой Отечественной войне. Ученикам пообещали, что самые сильные работы попадут в сборник. Составители книги и работники библиотеки выбрали одиннадцать сочинений.

«Работа была проделана немалая и весьма кропотливая, потому что дети были разного возраста, разного кругозора и разного уровня изложения выбранного ими материала. Надо отдать должное в первую очередь родителям, особенно тем, кто поделился со своими детьми семейными воспоминаниями, фото из семейного архива. Организационная группа выражает благодарность учителю-словеснику школы №1 Михайловой Наталии Александровне, подошедшей с большой ответственностью к корректировке и редактуре сочинений школьников. Большое спасибо всем, кто принял участие в этой важной работе!» - уточнил Дмитрий Быстрой.