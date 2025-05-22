Культура

На 30-летие Общероссийского дня библиотек в Псков приедут гости из Смоленска

На 30-летие Общероссийского дня библиотек, который стал праздником библиотечных работников благодаря указу президента Бориса Ельцина 27 мая 1995 года, в гости к псковским библиотекарям собрались их коллеги из Смоленска. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Централизованной библиотечной системе Пскова, в свой профессиональный праздник 19 смоленских библиотекарей выехали в Псков, чтобы познакомиться с местными достопримечательностями и провести рабочую встречу.

Сотрудники централизованных библиотечных систем Пскова и Смоленска соберутся за круглым столом в Историко-краеведческой библиотеке имени Ивана Василёва. Тема дискуссии - «Стратегия развития библиотек в меняющемся мире».

Обзор деятельности и перспектив развития муниципальных библиотек Пскова сделает и. о. директора Централизованной библиотечной системы Пскова Людмила Слабченко, а потом с таким же обзором деятельности смоленских библиотекарей выступит директор Централизованной библиотечной системы города Смоленска Светлана Кудрявцева.

Псковские участники круглого стола познакомят своих смоленских коллег с наработками детской модельной Библиотеки – Центра детского чтения на улице Розы Люксембург. С докладом «Библиотека на все случаи детства» выступит заведующая этой библиотекой Наталья Петрова.

Заведующая сектором маркетинга информационных услуг псковской Детской экологической библиотеки «Радуга» (победителя VIII Всероссийского конкурса «ЭкоБиблиотека года» в номинации «Экология и охрана окружающей среды) Ирина Столова расскажет на круглом столе в Василёвке про социокультурный библиотечный проект «Полка».

Заведующая Библиотекой – Центром общения и информации имени И. Н. Григорьева Наталья Копаницкая поделится с библиотекарями из Смоленска опытом проведения мероприятий к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заведующая библиотекой «Диалог» Елена Ефимова объяснит, как эта псковская библиотека в спальном районе проводит со своими читателями краеведческую работу.

Смоленские библиотекари обещали рассказать, как они организуют у себя практику для студентов университета, которые обучаются по специальности «Библиотековедение», а также поделятся опытом организации семейного чтения.

Круглый стол завершится дискуссией о перспективах развития библиотечной работы в муниципалитетах.

Библиотекари Пскова и Смоленска также планируют подписать договор о сотрудничестве.