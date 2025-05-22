Культура

Действие нового сериала «Волчий берег» на НТВ будет происходить в Псковской области

Премьера остросюжетного детектива «Волчий берег» состоится в эфире телеканала НТВ в понедельник, 2 июня, сообщается на официальном сайте телеканала.

Фото: НТВ

В центре сюжета - капитан полиции Новиков: личные мотивы приводят его в небольшой поселок в Псковской области, где ему предстоит разобраться, как пропажа его любимой и налет на местного предпринимателя связаны между собой. Главные роли в проекте исполнили заслуженный артист России Евгений Дятлов и актер театра и кино Евгений Шириков.

Капитан полиции Новиков (Евгений Шириков) едет в поселок Рыбное в Псковской области, чтобы найти пропавшую невесту. Однако на его пути возникает неожиданное препятствие: едва прибыв в поселок, он вынужден подключиться к расследованию другого резонансного преступления. В окрестностях поселка совершен налет на машину псковского предпринимателя Благих, фирма которого строит в Рыбном спортивно-оздоровительный комплекс. Деньги бесследно исчезли, кассир и охранники бизнесмена погибли. Расследуя ограбление, Новиков понимает, что пропажа его любимой и налёт на местного предпринимателя связаны.

«Мой герой - Виктор Новиков - с одной стороны, неоднозначный и импульсивный, с другой - прагматичный, потому что профессионал своего дела. Он капитан следственного комитета и всегда знает, что и как делать. Но при этом у него есть и эмоциональная сторона, которая открывается, когда он узнает о гибели своей невесты и начинает мстить. Можно сказать, что в нем пытаются ужиться два человека. Эмоции и разум тянут Виктора то в одну, то в другую сторону, но постепенно он находит свою золотую середину. Его можно назвать перевертышем, поскольку постепенно он начнет меняться. Найти искупление после мести ему помогает герой Евгения Дятлова, он продвигает мысль о том, что нужно оставаться человечным, в то время как Новиков старается быть слишком прагматичным», - отметил Евгений Шириков.

«„Волчий берег“ - это история про полицейского и его помощника, а также о людях, которые живут в сложных обстоятельствах и предоставлены сами себе. Последние, к сожалению, привыкли к тому, что закон далеко не всегда торжествует, а потому выживают как могут. Их методы улучшить свою жизнь зачастую оказываются не вполне законными. Мой герой - майор Казанцев - прекрасно это понимает и старается быть твердым, но в то же время по-житейски мудрым. Однако практика показывает, что косяков не избежать, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Так он и живет. Зрителям всегда интересно следить за человеческими судьбами. Надеюсь, им понравится наша история. Она о любви, жизни, детях и родителях, о различных перипетиях, а также по закону жанра в ней есть приключения, пальба, борьба и драки», - добавил Евгений Дятлов.